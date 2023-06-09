أكد نائب رئيس تحرير صحيفة "بيلد" الألمانية بول رونزهايمر الإنهاك التام الذي وصل إليه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في أعقاب اللقاء الصحفي الذي أجرته الصحيفة معه.

وجرى اللقاء مع رئيس نظام كييف في اليوم التالي الذي أعقب تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، عندما أقرّ زيلينسكي خلال اللقاء بأنه ينام أحيانا لمدة ساعتين فقط في الليل، وأنه غالبا ما توقظه مثل هذه الأخبار العاجلة.

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وأشار الصحفي الألماني إلى أنّه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، كان زيلينسكي يعمل على مدار الساعة تقريبا. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتبق لرئيس أوكرانيا عمليا أي وقت لقضائه مع زوجته وطفليه.

وأضاف: "ربما لا يوجد أي رئيس حاليا في هذا العالم يتعرض لهذا الكم من الضغوط وحالات الترقب".

يشار إلى أن زيلينسكي يتعمد بشكل دائم ارتداء الملابس ذات اللون الأخضر والخاكي، وهي التي تدل على حالة الاستنفار والجاهزية الميدانية الدائمة التي يحاول إظهارها أمام العالم، وإشارة منه على أنه مجرد "محارب" في قوات نظام كييف.

المصدر: Lenta.ru