لافروف يجري أول محادثة هاتفية مع نظيره التركي المعين حديثا

أجرى وزير الخارجية التركي الجديد، هاكان فيدان، يوم الجمعة، أول مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وقالت وزارة الخارجية التركية: "اليوم (9 يونيو)، أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وهنأ لافروف الوزير فيدان على تعيينه الجديد".

وتم تعيين هاكان فيدان، وزيرا للخارجية في الحكومة التركية التي تشكلت بعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت بتاريخ 28 مايو 2023.

المصدر: نوفوستي