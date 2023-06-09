بلجيكا تزود أوكرانيا بذخائر مدفعية من عيار 105 ملم مقابل 32.4 مليون يورو

أعلن ممثل وزارة الدفاع البلجيكية، اليوم الجمعة، أن بروكسل ستقوم بتزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية ذخائر مدفعية من عيار 105 ملم، بقيمة تبلغ 32.4 مليون يورو.

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، سيتم شراء الذخيرة خصيصا من الصناعة العسكرية البلجيكية وتسليمها إلى أوكرانيا، وسترفع هذه الحزمة الجديدة إجمالي المساعدات البلجيكية لأوكرانيا إلى 306.5 مليون يورو.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع البلجيكي لوديفين ديدوندر إن بلاده لن تعلق توريد الأسلحة لأوكرانيا في انتظار توضيح سبب استخدام مسلحين أوكرانيين للبنادق الهجومية البلجيكية في هجوم على مقاطعة بيلغورود.

وقال ديدوندر إن بلجيكا أرسلت بالفعل أسلحة آلية صغيرة وخراطيش ومدافع رشاشة وأسلحة مضادة للدبابات ومدافع الهاون الثقيلة والمعدات الطبية ومعدات الحماية إلى كييف.

وأصدر رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو تعليماته للأجهزة الأمنية بتوضيح قضية استخدام الأسلحة البلجيكية في منطقة بيلغورود من قبل مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية.

وقال رئيس الوزراء على الهواء لقناة RTBF البلجيكية: "طلبنا من أجهزتنا الاستخبارية والجيش تحليل هذه القضية وإجراء الاتصالات المناسبة. ليس لدي تأكيد حتى الآن، لكننا ندرس الوضع".

المصدر: تاس