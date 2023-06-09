الأمن الروسي يلقي القبض على موظف سابق في شركة عسكرية بتهمة التجسس لصالح ألمانيا (فيديو)

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي اعتقال موظف سابق في شركة تابعة للمجمع الصناعي العسكري في منطقة أومسك بتهمة التجسس لصالح ألمانيا.

ووفقا لبيان صادر عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، فإنه تم إحباط عملية تجسس لصالح ألمانيا من قبل موظف سابق في إحدى مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في منطقة أومسك، وتم القبض عليه.

وأشار البيان إلى أن المواطن الروسي أجرى اتصالات مع ممثل عن ألمانيا لتزويده بمعلومات في المجال العسكري مقابل المساعدة في الحصول على الجنسية الألمانية.

وأوضح جهاز الأمن الفدرالي أنه "نتيجة لأنشطة البحث العملياتية، تم توثيق الأعمال الإجرامية للمدعى عليه، بهدف جمع معلومات حول منشآت عسكرية مهمة تابعة لوزارة الدفاع الروسية، والتي أصبحت معروفة له كجزء من أنشطته الرسمية".

هذا وقد تم فتح قضية جنائية في هذا الغرض بموجب المادة 275 من القانون الجنائي لروسيا ("الخيانة العظمى").

المصدر: نوفوستي