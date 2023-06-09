الكرملين: بوتين يلتقي مع باشينيان ولوكاشينكو في سوتشي الروسية

افاد الكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتقي اليوم الجمعة مع كل من نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، للصحفيين "الرئيس بوتين موجود في سوتشي اليوم، وسيبدأ يومه بمحادثة مع رئيس جمهورية بيلاروس، ألكسندر لوكاشينك، والتي ستجرى في مقر إقامة بوتشاروف روشي".

كما سيلتقي برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في لقاء منفصل، إضافة إلى أنه سيلتقي مع رؤساء الوفود الأجنبية لرابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

المصدر: تاس، نوفوستي