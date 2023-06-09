بيسكوف تعليقا على حادثة المسيرة في مقاطعة فورونيج الروسية: نظام كييف يواصل استهداف مناطق المدنيين

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، تعليقا على حادثة المسيرة في مقاطعة فورونيج الروسية، إن نظام كييف يواصل مهاجمة المناطق المدنية.

وأضاف بيسكووف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "نعلم بشأن ذلك، ونرى تقارير تفيد بإسقاط الطائرة، في الواقع، من المحتمل أن تكون المسيرة اصطدمت بالمبنى عقب إسقاطها.. يتم توضيح التفاصيل، وأجهزة الاستخبارات تجري تحقيقا بالأمر".

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وشدد بيسكوف أن"نظام كييف يواصل الهجمات على البنية التحتية المدنية وعلى المباني السكنية وأنشطة نظام كييف مستمرة ف ذلك. لكننا (رغم ذلك) نواصل سير العملية العسكرية الخاصة".

في وقت سابق من اليوم الجمعة، أفاد حاكم مقاطعة فورونيج الروسية ألكسندر غوسيف، بتحطم مسيرة أوكرانية إثر اصطدامها بمبنى سكني بشارع بيلينسكي في فورونيج، والتي تسببت بإصابة 3 مدنيين.

المصدر: تاس