صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، أن جميع خزانات المياه بشبه جزيرة القرم ممتلئة بالمياه، مضيفا أن احتياطياتها ستكون كافية لمدة 500 يوم.

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وفي تعليقه على الوضع حول قناة شمال القرم في ضوء تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية قال خوسنولين في بث قناة "روسيا-1"، اليوم الجمعة "الخزانات ممتلئة بالمياه واحتياطيات المياه فيها كافية لمدة 500 يوم".

وأضاف "لن يتأثر الوضع حول محطة كاخوفسكايا الكهرومائية على إمدادات مياه الشرب، لأن شبه جزيرة القرم يتم تزويدها بشكل مستقل بالمياه. على مدار العامين الماضيين قمنا بأمر من الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) بعمل نشيط للغاية: لقد أنشأنا قنوات اتصال إضافية بين الخزانات وحفرنا جميع المصادر المحتملة تحت الأرض وقدمنا ​​تدفقا إضافيا من المياه من مصادر تحت الأرض. بالإضافة إلى ذلك، بصراحة، فقد ساعدنا الطقس".

ونفذت القوات الأوكرانية في ليلة 6 يونيو الجاري ضربة خطيرة على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية. وأسفرت هذه الضربة عن تدمير الصمامات في المحطة، مما أدى إلى حدوث تصريف غير منظم للمياه. وأدت الكارثة وفق المعلومات إلى مصرع 6 أشخاص وإجلاء أكثر من 5 آلاف شخص من المناطق المنكوبة.

وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن تدمير المحطة أسفر عن وقوع كارثة إنسانية وبيئية هائلة. من جهته قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن كييف فجرت محطة كاخوفسكايا الكهرومائية بسبب ضعف مواقعها العسكرية اتجاه خيرسون، وقامت بنقل القوات من هذه المنطقة إلى منطقة شن الهجوم المضاد. أما الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، فأعلن أن أحد أسباب تفجير المحطة يعود إلى حرمان شبه جزيرة القرم من المياه.

المصدر: نوفوستي