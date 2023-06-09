مقتل فلسطيني وإصابة جندي إسرائيلي وسط الضفة الغربية

أصيب جندي إسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، في عملية طعن عند حاجز رنتيس شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، فيما جرى إطلاق النار على المنفذ.

واعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة جندي بجروح في العملية، فيما جرى إطلاق النار على المنفذ الذي حاول أيضا نزع سلاح الجندي.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن القوات الإسرائيلية أغلقت حاجز رنتيس، ودفعت بقوات إضافية بشكل مكثف في محيط المنطقة.

وفي وقت لاحق قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها تلقت بلاغا من الهيئة العامة للشؤون المدنية بمقتل مواطن قرب حاجز رنتيس العسكري غرب رام الله.

المصدر: RT + وكالات