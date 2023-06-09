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لحظة تحليق مسيرة في سماء مقاطعة فورونيج الروسية فوق المباني السكنية (فيديو)

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لحظة تحليق مسيرة في سماء مقاطعة فورونيج الروسية فوق المباني السكنية (فيديو)
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أظهر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحظة تحليق مسيرة فوق مباني سكنية قالو إنها في مقاطعة فورونيج الروسية والتي اصطدمت لاحقا بأحد المباني وتحطمت بشاع بيلينسكي.

وقال النشطاء إنها على الأرجح مسيرة أوكرانية تحلق في سماء فورونيج.

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وأظهر النشطاء صورا لمكان تحطم المسيرة بأحد المباني السكنية والتي خلفت دمار بواجهة عدة شقق سكنية في المبنى.

وأعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية ألكسندر غوسيف، بتحطم مسيرة أوكرانية إثر اصطدامها بمبنى سكني بشارع بيلينسكي  في فورونيج، والتي تسببت بإصابة 3 مدنيين.

المصدر: RT

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