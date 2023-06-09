جمهورية دونيتسك تكشف عن استمرار تصدير الفحم الحجري إلى الدول الأوروبية رغم العقوبات

كشف القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، أن الجمهورية تزود بالفحم الحجري عبر سلاسل لوجستية كلا من الدول الأوروبية والآسيوية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن بوشيلين قوله "حتى مع قدرة استخراج الفحم المقتطعة، يتم استخراج ما يزيد عن 3.5 مليون طن (سنويا)".

ووفقا له، يتم توجيه معظم الفحم إلى محطات الطاقة الحرارية في المنطقة، مضيفا "أما الباقي، وبالرغم من ضغوطات العقوبات المفروضة، توجد الفرصة من خلال سلاسلنا اللوجستية، التي تم بناؤها وتعمل منذ عام 2014 ، لإمداد كل من الدول الأوروبية والدول الآسيوية".

وأوضح بوشيلين أن الجمهورية يمكنها إنتاج وبيع المزيد من الفحم وتعتزم القيام بذلك بالرغم من الظروف التي تمر بها، وتنتج كامل احتياجاتها من الفحم الحجري وتستطيع تصديره أيضا إلى الخارج.

المصدر: نوفوستي