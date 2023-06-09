قطار يخرج عن مساره من جديد في ولاية أريزونا (فيديو)

خرج قطار عن مساره، مساء يوم أمس الخميس في ولاية أمريكية، في حادثة لم تعد نادرة، حيث تكررت في عدة ولايات أمريكية، لا سيما أريزونا .

وحسب المعلومات فإن قطار الشحن الذي كان متوجه إلى ولاية كاليفورنيا، كان يحمل على متنه سيارات وشاحنات.

ووفقا لهيئة سكة حديد BNSF، فإن الحادث وقع عند حوالي الساعة 11:20 مساء (بالتوقيت المحلي) يوم الأربعاء، مبينة أن القطار كان يسير بسرعة تصل إلى 50 ميلا في الساعة عندما خرج عن مساره بالقرب من بعض المنازل.

Just another Train derailment.



Arizona, 23 train cars have derailed in an overnight crash east of Williams in Coconino County. The county's emergency management agency says the cars involved reportedly sustained heavy damage. No injuries have been reported. pic.twitter.com/gD08hxqvIa — Dee Dee Weeks (@DeeDeeWeeks) June 8, 2023

وأفادت السلطات بأن ما مجموعه 23 عربة قطار خرجت عن مسارها وأصيبت بأضرار جسيمة.

There was a train derailment this morning east of Williams. At least 20 cars involved. It derailed near a home. We are working to get more information. Here's a picture from Coconino County Emergency Management. #Williams#Flagstaffpic.twitter.com/2YWf2nmJVL — KAFF News (@kaffnews) June 8, 2023

وقال ويس ديسون، مدير مقاطعة كوكونينو لإدارة الطوارئ، إنه لا مخاوف بيئية أو مخاطر، لكن الفوضى ستستغرق عدة أيام لتنظيفها.

هذا ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

المصدر: Fox10