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قطار يخرج عن مساره من جديد في ولاية أريزونا (فيديو)

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قطار يخرج عن مساره من جديد في ولاية أريزونا (فيديو)
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خرج قطار عن مساره، مساء يوم أمس الخميس في ولاية أمريكية، في حادثة لم تعد نادرة، حيث تكررت في عدة ولايات أمريكية، لا سيما أريزونا .

وحسب المعلومات فإن قطار الشحن الذي كان متوجه إلى ولاية كاليفورنيا، كان يحمل على متنه سيارات وشاحنات.

ووفقا لهيئة سكة حديد BNSF، فإن الحادث وقع عند حوالي الساعة 11:20 مساء (بالتوقيت المحلي) يوم الأربعاء، مبينة أن القطار كان يسير بسرعة تصل إلى 50 ميلا في الساعة عندما خرج عن مساره بالقرب من بعض المنازل.

وأفادت السلطات بأن ما مجموعه 23 عربة قطار خرجت عن مسارها وأصيبت بأضرار جسيمة.

وقال ويس ديسون، مدير مقاطعة كوكونينو لإدارة الطوارئ، إنه لا مخاوف بيئية أو مخاطر، لكن الفوضى ستستغرق عدة أيام لتنظيفها.

هذا ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

المصدر: Fox10

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