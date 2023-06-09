الطوارئ الروسية: أنقذنا أكثر من 1500 شخص بعد تدمير "كاخوفسكايا"

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن رجال الإنقاذ قاموا بإجلاء 1534 شخصا بمن فيهم 154 طفلا في منطقة خيرسون بعد التخريب الأوكراني في محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

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وفي بيان صادرعن الوزارة "قام رجال الإنقاذ التابعون لوزارة الطوارئ الروسية بإنقاذ 1534 شخصا بمن فيهم 154 طفلا. وإجماليا تم إجلاء 5133 شخصا بمن فيهم 178 طفلا و66 شخصا من ذوي الحركة المحدودة. وتقدم وزارة الطوارئ الروسية كل المساعدات الممكنة للسكان ويواصل زيادة قواتها ومعداتها لإزالة عواقب حالة الطوارئ في منطقة خيرسون".

وأضاف البيان أنه يعمل حاليا في مكان الحادث 190 شخصا و66 وحدة من المعدات على الطرق الوعرة بما في ذلك 25 زورقا.

وأفاد أنه تم وضع مجموعات النقل الجوي التابعة للدائرة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية بمقاطعة روستوف ومدينة سيفاستوبول ومراكز الإنقاذ دونسكوي وتولا في حالة تأهب.

وأردف "زارت مجموعة الهيئة المركزية لوزارة الطوارئ الروسية برئاسة نائب الوزير أناتولي سوبرونوفكسي المناطق المنكوبة في منطقة خيرسون، كما عقد اجتماع خارجي (للوزارة) أعطى نائب الوزير خلاله عددا من التعليمات لضمان المزيد من العمل الفعال".

ونفذت القوات الأوكرانية ليلة 6 يونيو الجاري ضربة خطيرة على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية. حيث دمرت الصمامات في المحطة، مما أدى إلى حدوث تصريف غير منظم للمياه. ووفق معلومات مبدئية، أسفرت الكارثة عن مصرع 5 أشخاص، فيما تم إجلاء نحو 4,3 ألف شخص من المناطق المنكوبة.

من جهته قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن كييف فجرت محطة كاخوفسكايا الكهرومائية بسبب ضعف مواقعها العسكرية في اتجاه خيرسون، وقامت بنقل القوات من هذه المنطقة إلى منطقة شن الهجوم المضاد.

المصدر: نوفوستي