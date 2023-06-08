الأمم المتحدة: ننبذ النازية ورموزها في أوكرانيا.. هذا موقفنا المبدئي

أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمة الدولية تنبذ النازية ورموزها.

وقال دوجاريك خلال إيجاز قدمه الخميس، مجيبا على طلب التعليق على تقارير لصحيفة نيويورك تايمز تفيد بأن الجنود الأوكرانيين يحملون الرموز النازية: "نحن نعارض النازية ورموزها، لا توجد وسيلة لتأكيد هذه التقارير، لكن يمكن القول أن هذا هو نهجنا المبدئي".

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ونشرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الاثنين مقالاً تحدث عن حمل عسكريين أوكرانيين رموزا نازية.

وقالت الصحيفة: إن "موقف أوكرانيا الغامض من هذه الرموز، وفي بعض الأحيان الاعتراف بها، يهدد ببعث حياة جديدة للصورة التي عمل الغرب على محوها لأكثر من نصف قرن".

المصدر: تاس