مسؤول: مصرع 5 أشخاص بعد حادث "كاخوفسكايا" وعملية الإجلاء لا تزال مستمرة

أفاد رئيس إدارة منطقة نوفايا كاخوفكا، فلاديمير ليونتييف، اليوم الخميس، بمصرع 5 أشخاص جراء تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية وغرق أراضي العديد من البلدات والقرى المحلية.

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وقال ليونتييف، في بث عبر قناة سولوفيوف لايف "اليوم أبلغنا أنه من بين 7 أشخاص كانوا يرعون ماشية، غرق 5 منهم. والآن نعمل على إجلاء الاثنين المتبقيين".

وتستمر في المنطقة عملية الإجلاء حيث أعلنت وزيرة العمل والسياسة الاجتماعية في منطقة خيرسون، آلا بارخاتنوفا، أنه تم إجلاء نحو 4.5 ألف شخص من المناطق المنكوبة التي غمرتها المياه.

وأضافت في مقابلة على قناة روسيا 24 "حتى الآن تم إجلاء 4553 مواطنا ويتم استيعاب معظم المواطنين في مراكز إيواء، تم إعدادها في أقصر وقت ممكن، ومجهزة بكل ما يحتاجون إليه من الغذاء والرعاية الطبية".

ونفذت القوات الأوكرانية في ليلة 6 يونيو الجاري ضربة خطيرة على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية. وأسفرت هذه الضربة عن تدمير الصمامات في المحطة، مما أدى إلى حدوث تصريف غير منظم للمياه، وبدورها قامت السلطات المحلية بإجلاء المدنيين من المناطق الساحلية المنكوبة.

من جهته قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن أحد أسباب تفجير المحطة يعود إلى حرمان شبه جزيرة القرم من المياه.

وقدمت روسيا، سابقا، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي دعت فيها إلى وقف القصف الاستفزازي لهذه المحطة الكهرومائية من قبل القوات الأوكرانية.

المصدر: سبوتنيك