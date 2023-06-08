أفغانستان: انفجار داخل مسجد خلال جنازة نائب حاكم إقليم في شمال البلاد

قال مسؤول محلي في أفغانستان إن انفجارا وقع داخل مسجد في إقليم بدخشان بشمال البلاد، خلال جنازة نائب حاكم إقليم هناك قُتل خلال هجوم وقع الثلاثاء وتبناه تنظيم "داعش".

وقال معز الدين أحمدي رئيس المكتب الإعلامي للإقليم إن الانفجار تسبب في سقوط ضحايا دون أن يحدد العدد.

وتنفذ إدارة طالبان عمليات تستهدف عناصر تنظيم "داعش" الذي أعلن مسؤوليته عن عدة هجمات كبيرة في مراكز حضرية من بينها العاصمة كابل.

المصدر: "فرانس 24"