عربي يصيب 7 أشخاص بينهم 6 أطفال بحادث طعن في مدينة آنسي الفرنسية (فيديو)

أصيب 7 أشخاص بينهم 6 أطفال، اليوم الخميس، جراء حادث طعن في مدينة آنسي جنوب شرقي فرنسا.

وقال مصدر أمني إن رجلا مسلحا بسكين، قال إنه طالب لجوء سوري، هاجم مجموعة من الأطفال تبلغ أعمارهم حوالى 3 سنوات، عند الساعة 9:45 صباحا (07:45 ت غ).

وأضاف المصدر أنه يجري التحقق من هوية المهاجم، مشيرا إلى أنه يعتقد أن المشتبه به مجهول للأجهزة الأمنية ولا سوابق أمنية له.

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة على "تويتر"، أن منفذ الهجوم "اعتقل بفضل التحرك السريع لقوات الأمن".

🔴 Vidéo du demandeur d’asile syrien a qui poignardé des enfants à #Annecy. pic.twitter.com/RlmTfFDyah — Damien Rieu (@DamienRieu) June 8, 2023

المصدر: أ ف ب