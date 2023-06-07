أخطرت قناة فوكس نيوز الأمريكية مذيعها السابق تاكر كارلسون، بخرق عقده معهم بسبب إطلاق عرضه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، مستشهدة بنسخة من الوثيقة تحت تصرف القناة.

وكتبت القناة على حسابها: "أخطرت قناة فوكس نيوز محامي تاكر كارلسون يوم الأربعاء، بأن المضيف السابق انتهك شروط عقده مع الشبكة عندما أطلق برنامجه الخاص على تويتر".

وتجدر الإشارة إلى أن كارلسون قد يواجه الآن عواقب قد تؤدي إلى تفاقم العلاقات بينه وبين مكان عميله السابق. وبدورهم قال محامو القناة للصحيفة إن "أي إجراء قانوني" من قبل القناة ضد كارلسون سيكون انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأمريكي، الذي يضمن حرية التعبير.

وفي وقت سابق، نشر كارلسون الحلقة الأولى من برنامجه الجديد على "تويتر"، والذي شاهده أكثر من 55 مليون شخص في أقل من يوم واحد.

وخلال العرض، قال كارلسون إن أي شخص نزيه، بعد فحص الأدلة، سيتوصل إلى استنتاج مفاده أن أوكرانيا هي المسؤولة عن تدمير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وبحسب الصحفي، فإن تدمير محطة الطاقة الكهرومائية قد يكون غير مربح لكييف، لكنه "يضر بروسيا إلى حد كبير". كما أكد كارلسون أن كييف سبق وأن دبرت خططًا لتقويض محطة الطاقة هذه.

وذكر موقع "أكسيوس" أن عددا من المشرعين الجمهوريين الأمريكيين رحبوا بخروج كارلسون من قناة "فوكس نيوز"، حيث يعتقدون أنه سيكون من الأسهل عليهم مساعدة أوكرانيا، إذ انتقد المضيف السابق بشكل كبير مساعدة كييف. ووفقا لبعض الجمهوريين، غالبا ما أحرجهم خطاب كارلسون بشأن الوضع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي