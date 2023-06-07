معارض مولدوفي: على بلادي عدم التخلي عن صيغة التسوية القائمة لنزاع بريدنيستروفيه

دعا زعيم حزب الاشتراكيين المعارض في مولدوفا، إيغور دودون، إلى عدم التخلي عن صيغة "5+2" لتسوية النزاع في منطقة بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا).

وقال دودون في تصريح لوسائل الإعلام المحلية، يوم الأربعاء، إن "التخلي عن الصيغة التي كانت تضمن السلام على ضفتي نهر دنيستر خلال أكثر من 30 سنة سيكون خطأ. ويجب عدم القيام بذلك قطعا".

وتابع: "أعتقد أنه لا توجد صيغة أخرى للتسوية في بريدنيستروفيه، إلا "5+2". وأفهم أن البعض يقولون إن هذا أمر مستحيل نظرا للنزاع بين أوكرانيا وروسيا، ولا يفهم أحد كيف يمكن إرغام الطرفين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. لكن ذلك لا يعني أنهما لن تتوصلا إلى اتفاق في مرحلة معينة".

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وأعرب دودون عن أسفه لعدم وجود طرف مستعد للحوار مع جمهورية بريدنيستروفيه غير المعترف بها، في كيشيناو.

يذكر أن صيغة "5+2" لتسوية النزاع في بريدنيستروفيه تضم مولدوفا وجمهورية بريدنيستروفيه غير المعترف بها كطرفي النزاع، وروسيا وأوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بصفة الوسطاء والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بصفة المراقبين.

وجرت آخر جولة من التفاوض ضمن هذا الإطار في أكتوبر عام 2019. وتوقف التفاوض منذ ذلك الحين.

المصدر: نوفوستي