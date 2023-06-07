غروسي: نراقب مستوى المياه في خزان كاخوفكا وسنتخذ إجراءات لتخفيف العواقب على محطة زابوروجيه

أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوكالة تراقب مستوى المياه في خزان كاخوفكا، وستضع تدابير استجابة للتخفيف من العواقب على محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وأشار غروسي إلى أنه على المدى المتوسط​​، قد يترك الحادث محطة زابوروجيه الكهروذرية بدون ماء للتبريد، ما يشكل أضرارا على المفاعلات وعواقب إشعاعية أخرى.

وقال: "نحن نراقب الوضع، كما قلت في مجلس الإدارة أمس هنا في فيينا، نحن نراقب معدل ودرجة انخفاض المياه. سنحدد موقفنا بصفتنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسنعمل على اتخاذ تدابير الاستجابة التي نقوم بها". وأضاف غروسي أن الوكالة تود مناقشة المقترحات التي قد تكون لدى متخصصي محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وفي ليلة 6 يونيو، دمر قصف من قبل الجيش الأوكراني الليلة الماضية الجزء العلوي من سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ويعتقد أن تكون الضربة قد وجهت من راجمة صواريخ من طراز "أولخا". وبحسب فلاديمير ليونتييف، رئيس منطقة نوفوكاخوفا، تم هدم الصمامات الموجودة في السد، لكن السد نفسه لم يتضرر.

وفي ظل التصريف غير المنظم للمياه، ارتفع منسوب المياه في نوفايا كاخوفكا عشرة أمتار، ويمكن أن يصل إلى 12 كحد أقصى. وقد غمرت المياه ثلاث قرى في المنطقة بالكامل.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، بأنه عمل بربري نفذته كييف بناء على توجيه من القيمين الغربيين، ما يؤدي إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.

المصدر: نوفوستي