أعلن رئيس أوكرانيا السابق بيترو بوروشنكو أن هجوم أوكرانيا المضاد يبدأ خلال ساعات قليلة، مبينا لشبكة CNN أن تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية لن يمنع قوات كييف من هذا الهجوم.

وقال بوروشنكو، وهو ينظر إلى ساعة يده، إن الهجوم المضاد "سيبدأ في غضون ساعات قليلة"، مضيفا أنه "في غضون ساعات، وليس أياما، بل ساعات".

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وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس الثلاثاء، إنه في غضون الأيام الثلاثة الماضية شنّت كييف هجوما طال انتظاره في قطاعات مختلفة من الجبهة، مبينا أن قوات كييف جمعت كمية كبيرة من المعدات والقوى العاملة لهذا الغرض، وأنه تم إحباط المحاولات الهجومية وإيقاف وصد العدو.

وفي ليلة 6 يونيو، شنت قوات كييف سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، ونتيجة لذلك تم تدمير الجزء العلوي من المحطة، دون أن يتضرر سد الخزان نفسه.

ونتيجة لذلك أصبح تصريف المياه غير منتظم، وتم إجلاء السكان المدنيين من ثلاث مناطق وهي نوفوكاخوفسكي، جولوبريستانسكي وأليوشكينسكي.

من جهته، وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية بأنه عمل بربري من قبل نظام كييف، مشيرا إلى أنّ هذا أدى إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.

المصدر: نوفوستي