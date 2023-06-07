أعرب قراء صحيفة "نيويورك تايمز"، عن صدمتهم من وجود الرموز النازية على ملابس القوات الأوكرانية، ونشرت الصحيفة صورة أوضحت فيها أن الرموز المحظورة لا تزال على زي الجيش الأوكراني.

وغالبا ما تلتقط عدسة الكاميرا صورا للقوات الأوكرانية، تُصوَّر فيها رموز ألمانيا النازية. كما يظهر في صورة جندي أوكراني يرتدي شعار "رأس الموت" الذي تستخدمه فرقة "إس إس".

وكتب أحد قراء الصحيفة: "إنني أحتقر فلاديمير زيلينسكي ووسائل الإعلام الغربية بسبب موجة الأكاذيب المستمرة وتشويه ما يحدث، فضلا عن الدعم المفتوح للعناصر النازية في أوكرانيا".

وأضاف آخر: "إلى أي مدى يجب أن نستمر في دعم هذا البلد، من بين أمور أخرى، فاسد ولديه وحدات عسكرية تحمل شارات نازية على زيها العسكري؟".

وأشار قارئ آخر إلى أن "الأمر لا يقتصر على انتشار "الرموز النازية" فحسب. بل تكون مصحوبة بأيديولوجية نازية".

فيما أكد شخص آخر، أن "أوكرانيا المستقلة ليست مصلحة أمريكية حيوية يمكن تحقيقها بتكلفة عالية وعائد ضئيل".

وخلص أحد قراء الصحيفة، إلى أن "أسلحة لأوكرانيا؟ بالتأكيد! ماذا؟ تريد دبابات؟ بالطبع! طائرات؟ نعم، ها هي. والمقاولون العسكريون يفركون أيديهم. هل يدعم الكونغرس الحرب؟ بالطبع، لأنها وظائف ومال - الكثير من المال. وكل شيء".

وأكدت الصحيفة أن مثل هذه السياسة التي تنتهجها كييف فيما يتعلق بهذه الرموز، يمكن أن تحرم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من دعم الغرب.

المصدر: نوفوستي