المحكمة العليا الروسية تتعرض بانتظام لهجمات إلكترونية واسعة النطاق

أكد رئيس إدارة أمن المعلومات في المحكمة العليا الروسية، فلاديمير تشابلنسكي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة العليا تتعرض بانتظام لهجمات إلكترونية واسعة النطاق.

وأشار تشابلنسكي إلى أن عدد الهجمات الإلكترونية، الكثيرة في البلاد من قبل، ازدادت أكثر بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال: "المحكمة العليا ليست استثناء، فالهجمات الإلكترونية مستمرة دائما، والهجمات ضخمة للغاية".

وأوضح تشابلنسكي أن القراصنة يحاولون حظر الحسابات الشخصية على موقع المحكمة، والقدرة على المشاركة في جلسات الاستماع بالفيديو، ويحاولون أيضا تعطيل الخدمات لدفع رسوم الدولة ونقل مستندات الإنفاذ، والتدخل مع السكرتير أو مباشرة مع القاضي، والتدخل في عمل الندوات والمؤتمرات عن بعد.

وقال رئيس إدارة أمن المعلومات في المحكمة: "نحن ندرب القضاة وموظفي الجهاز على التعامل مع هذه الهجمات، ونستخدم الدوائر الإدارية المحمية، والقنوات المغلقة".

المصدر: نوفوستي