وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لإيران بأن تصبح كوريا شمالية ثانية

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، خلال زيارة إلى العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، إلى وقف البرنامج النووي الإيراني من أجل منع طهران من "أن تصبح كوريا شمالية ثانية".

والتقى الوزير الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، خلال زيارة دبلوماسية إلى العاصمة سيئول، بنظيره وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، فقد ناقش الجانبان التحديات الأمنية المماثلة التي يواجهها البلدان، وتقاسما المصالح المشتركة لكوريا الجنوبية وإسرائيل، لا سيما في الحرب ضد كوريا الشمالية النووية وإيران التي تحاول صنع أسلحة دمار شامل، كما تطرقوا إلى إجراءات معالجة للتهديدات التي تتعرض لها سيئول وإسرائيل.

وحذر كوهين من أن "العالم يجب أن يتعلم من التجربة السيئة مع كوريا الشمالية ويوقف برنامج إيران النووي الآن"، وأكد أنه "لن تسمح إسرائيل لإيران بأن تصبح كوريا شمالية ثانية"، وأضاف أن "كوريا الجنوبية وإسرائيل تشتركان في الكثير من الأمور التاريخية والسياسية والأمنية والتشابه الاقتصادي".

وبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 3.3 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها حوالي 20% عن عام 2021. وفي ديسمبر 2022، دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ.

والاتفاقية الاقتصادية هي الأولى من نوعها التي توقعها إسرائيل مع دولة آسيوية، ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ الاتفاقية إلى زيادة التجارة المتبادلة في السنوات القادمة.

المصدر: نوفوستي + I24