بوشكوف: المصالحة السعودية الإيرانية شكلت صفعة للسياسات الأمريكية في الشرق الأوسط

قال السيناتور الروسي، ألكسي بوشكوف، إن إعادة تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران شكل صفعة قوية للسياسات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأضاف بوشكوف عبر "تلغرام": "أن هذه الخطوة لم تشكل صفعة لسياسات الولايات المتحدة التي اعتمدت على عزل إيران في الشرق الأوسط، بل وولدت مصالحة سياسية حاسمة بين أهم قوتين دبلوماسيتين هما القوى الشيعية والقوى السنية، التي لطالما كانتا على خلاف".

وأشار إلى أن "مثل هذه السياسة دليل على الاستقلال الجديد لدول العالم الشرقي، التي تعمل على تطوير علاقاتها دون إيلاء الكثير من الاهتمام للولايات المتحدة.

ونوه السيناتور الروسي إلى أن هذه التحالفات الجديدة لم تكن ممكنة في القرن العشرين.

المصدر: نوفوستي