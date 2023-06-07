بوتين: تدمير محطة كاخوفسكايا عمل بربري نفذته كييف بتوجيه القيمين

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية بأنه عمر بربري نفذته كييف بناء على توجيه من القيمين الغربيين.

جاء ذلك خلال محادثة تليفونية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناول فيها الزعيمان القضايا الخاصة بالتعاون الثنائي الروسي التركي، وأعرب الرئيسان عن الثقة المتبادلة في أن الشراكة متعددة الأوجه والمفيدة للطرفين في مختلف القطاعات سوف تستمر في التطور على نحو ديناميكي. وفي هذا السياق تمت الإشارة إلى الالتزام بالتنفيذ المنسق للمشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والتجارة والسياحة.

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وقد تبادل الزعيمان الآراء بشأن عدد من القضايا الدولية، بما في ذلك رفع مستوى التنسيق في المنظمات الدولية متعددة الأطراف.

كذلك تبادل الرئيسان وجهات النظر بشأن الوضع حول أوكرانيا، حيث صرح الرئيس الروسي بأن سلطات كييف، وبناء على توجيه القيمين الغربيين، لا تزال تراهن بشكل خطير على تصعيد الأعمال العدائية، وارتكاب جرائم الحرب، واستخدام الأساليب الإرهابية علانية، وتنظيم عمليات تخريب على الأراضي الروسية.

وضرب بوتين مثالا على ذلك تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون، والتي ستؤدي إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.

كذلك هنأ الرئيس الروسي مرة أخرى نظيره التركي على توليه منصبه رسميا، وتم الاتفاق على الحفاظ على حوار شخصي منتظم بين الرئيسين.

المصدر: الموقع الرسمي للكرملين