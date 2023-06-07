الخارجية الروسية تحذر من لجوء كييف لاستفزازات نووية

حذرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من أن كييف تدرس إمكانية تفجير منشأة تخزين الوقود النووي المستنفد في خاركوف.

جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لزاخاروفا اليوم الأربعاء، 7 حزيران 2023، حيث أفادت أن النظام في كييف -على خلفية إخفاقاته العسكرية- يدرس إمكانية تفجير منشأة تخزين الوقود النووي المستنفد في خاركوف، وقالت "نتلقى تقارير عن أعمال إرهابية أخرى، وأساليب وخطط قذرة لا يأنفها المكلفون الأوكرانيون. وبسبب إخفاقاتهم العسكرية في المواجهة مع روسيا، يفكر نظام كييف في تفجير منشأة تخزين الوقود النووي المستنفد في خاركوف، ثم اتهام موسكو لاحقا بشن هجوم صاروخي على منشأة نووية".

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ووفقا للمتحدثة باسم الخارجية الروسية، فإن هذا بالطبع هو "سكرة الموت السياسي المحقق لنظام كييف" فقد "أوصلوا أنفسهم إلى حافة الهاوية، ودفعوا بها إلى هذا الطريق المسدود، وأصبحوا يعجزون عن الخروج، وعن إيجاد الإرادة اللازمة للاعتراف بأنه بعد بيع البلاد والشعب والتاريخ، باعوا أنفسهم".

كما أردفت قائلة "ليس لديهم ما يكفي من الشجاعة للاعتراف، وبقي فقط شن مثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية واسعة النطاق".

المصدر: نوفوستي