احتدام الجدل عقب انتقادات هاريس.. السفير الأمريكي يرد على كوهين

أثار انتقاد نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لحكومة بنيامين نتنياهو على خلفية قانون "الإصلاح القضائي" المثير للجدل في إسرائيل، جدلا واسعا استدعى السفير الأمريكي بتل أبيب للرد.

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وقال السفير توم نايدس إن "هاريس قالت أشياء تقولها الإدارة الأمريكية في كل فرصة فيما يتعلق بالقيم والسياسات المشتركة بين الدولتين".

كلام نايدس جاء ردا على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الذي انتقد تعليقات هاريس حول قانون "الإصلاح القضائي"، وقال إن "القانون المذكور هو قضية داخلية تخضع حاليا لعملية حوار"، وأضاف: "إذا سألت هاريس عن قانون الإصلاح القضائي.. فإنها لن تتمكن من اقتباس بند واحد منه.. هي لا تفهمه".

وعلق نايدس على تصريحات كوهين بالقول إن "حقيقة أن نائبة الرئيس جاءت للاحتفال بعيد استقلال إسرائيل الـ 75 الذي استضافته سفارة الدولة في واشنطن يتحدث بنفسه عن العلاقات بين البلدين"، مؤكدا أن هاريس من "المؤيدين المتحمسين لإسرائيل".

وكانت كامالا هاريس، قد شددت على أهمية استقلال القضاء في إسرائيل خلال كلمة ألقتها أمس الثلاثاء في حفل بمناسبة "الذكرى 75 لاستقلال إسرائيل" الذي استضافته السفارة الإسرائيلية في واشنطن.

وقوبلت تصريحات هاريس خلال الحفل بالتصفيق، في إشارة إلى معارضة غالبية الموجودين لهذا القانون.

وشهدت إسرائيل منذ أكثر من 22 أسبوعا احتجاجات مستمرة ترفض قانون حكومة نتنياهو، معتبرة أنه يكبل القضاء بالتدخلات السياسية.

المصدر: I24