روسيا وجنوب إفريقيا تناقشان زيارة الزعماء الأفارقة

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن روسيا وجمهورية جنوب إفريقيا ستجريان مكالمة هاتفية، اليوم الأربعاء، لبحث الوضع حول زيارة الزعماء الأفارقة إلى روسيا.

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ونقلت الوكالة عن مصدر تعليقا على تصريح جنوب إفريقيا حول إعداد زيارة الزعماء الأفارقة إلى روسيا في يونيو الجاي لبحث مبادرة السلام الإفريقية بشأن أوكرانيا: "من المخطط إجراء مكالمة هاتفية اليوم، وسيتضح الأمر".

وأعلن المدير العام لوزارة خارجية جنوب إفريقيا زين دانغور، سابقا، أن رئيس بلاده سيريل رامافوسا وزعماء 5 دول إفريقية أخرى سيقومون في أوائل الشهر الجاري بزيارة إلى موسكو وكييف في إطار مبادرة السلام الإفريقية.

من جهته قال مؤسس صندوق برازافيل والبادئ بهذه المهمة جان إيف أوليفيه، سابقا، في حديث لوكالة "نوفوستي"، إن الهدف الرئيسي لبعثة الدول الإفريقية بشأن أوكرانيا هو المساعدة في تنظيم حوار بين موسكو وكييف، مشيرا إلى أن المفاوضات وفق البعثة الإفريقية ستجرى دون شروط مسبقة، والمهمة نفسها هي الأولى من نوعها، التي وافق كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي على قبولها.

المصدر: نوفوسيت