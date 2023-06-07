تحليق مشترك لطائرات استراتيجية روسية وقاذفات صينية.. كوريا الجنوبية تحتج واليابان ترسل مقاتلاتها

أعربت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن احتجاجها لسفارتي روسيا والصين بسبب قيام طائراتهما بتحليق مشترك، أمس الثلاثاء، في منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية دون إخطار سيئول.

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وأفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، بأن المسؤول عن العلاقات الدولية في الوزارة لي سونغ بوم اتصل بالملحقين العسكريين لكل من روسيا والصين وأعرب لهما عن احتجاج بلاده، داعيا لمنع تكرار مثل هذه الحالات.

وقالت الوزارة: "عبرت الوزارة عن أسفها من دخول الطائرات الحربية الروسية والصينية في منطقة تحديد الدفاع الجوي الكوري الجنوبية دون إخطار مسبق وقامت بتحليق في منطقة حساسة بالقرب من المجال الجوي لكوريا الجنوبية".

وأضافت: "نحثكم بإلحاح على اتخاذ إجراءات ضرورية لمنع تكرار هذه الحالة، حيث أن مثل هذه الأعمال قد تصبح سببا لظهور توتر في المنطقة".

وأشارت لجنة رؤساء الأركان لكوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء، إلى أنها لم تسجل انتهاكا للمجال الجوي.

من جهتها أفادت هيئة الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتي باليابان بأن مقاتلاتها أقلعت بسبب قيام روسيا والصين بدورية جوية مشتركة في المنطقة.

وأضافت الهيئة أن الجانب الياباني سجل تحليق طائرتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو-95 أم أس" وقاذفتين صينيين من طراز "НОАК H-6"، دون ذكر أي وقائع لانتهاك المجال الجوي الياباني.

وأفادت وزارة الدفاع الصينية بأن القوات الجوية الروسية والصينية قامت بدورية جوية مشتركة فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي. وردا على ذلك استخدمت كوريا الجنوبية طيرانها.

وأشارت موسكو، سابقا، أكثر من مرة إلى أن منطقة تحديد الدفاع الجوي الكوري الجنوبي أنشأتها سيئول من جانب واحد، مما لا يفرض التزامات قانونية على دول أخرى، ويتم تحليق الطائرات الروسية فيها وفقا للأحكام الدولية.

المصدر: تاس