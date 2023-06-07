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مقتل شخصين وإصابة آخرين في إطلاق نار بمدينة بريتشموند الأمريكية (فيديو)

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مقتل شخصين وإصابة آخرين في إطلاق نار بمدينة بريتشموند الأمريكية (فيديو)
AP
عناصر من الشرطة الأمريكية - أرشيف -
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قالت شبكة "CBS" الأمريكية إن شخصين قتلا وأصيب آخرون بالرصاص، خلال إطلاق نار يوم الثلاثاء في حفل تخرج بمدرسة ثانوية في مدينة ريتشموند عاصمة ولاية فيرجينيا الأمريكية.

وقال قائد شرطة المدينة ريك إدواردز في تصريح نقلته شبكة "سي أن أن"، إنه تم احتجاز شخصين.

وأضاف أن أشخاصا آخرين أصيبوا بجروح لأسباب أخرى غير الطلقات النارية، يعالجون أيضا في المستشفيات.

وطلبت الشرطة من المواطنين تجنب الذهاب إلى المنطقة القريبة من مسرح ألتريا، حيث وقع إطلاق النار.

ووفقا لموقع "8 News" الإخباري، وقع الحادث خلال حفل تخرج مدرسة هوجوينوت الثانوية، وكان من المقرر أن يقام حفل آخر لمدرسة توماس جيفرسون الثانوية في وقت لاحق من المساء، ولكن الحفل ألغي بعد الحادث.

من جهتها أفادت شبكة "سي أن أن" بأنه كان من المقرر إقامة حفلات تخرج لثلاث مدارس في مسرح ألتريا في جامعة فرجينيا يوم الثلاثاء.

ونشر مغردون على "تويتر" مقاطع فيديو وثقت اللحظات الأولى بعد الحادث.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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