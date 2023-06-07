مقتل شخصين وإصابة آخرين في إطلاق نار بمدينة بريتشموند الأمريكية (فيديو)

قالت شبكة "CBS" الأمريكية إن شخصين قتلا وأصيب آخرون بالرصاص، خلال إطلاق نار يوم الثلاثاء في حفل تخرج بمدرسة ثانوية في مدينة ريتشموند عاصمة ولاية فيرجينيا الأمريكية.

وقال قائد شرطة المدينة ريك إدواردز في تصريح نقلته شبكة "سي أن أن"، إنه تم احتجاز شخصين.

وأضاف أن أشخاصا آخرين أصيبوا بجروح لأسباب أخرى غير الطلقات النارية، يعالجون أيضا في المستشفيات.

وطلبت الشرطة من المواطنين تجنب الذهاب إلى المنطقة القريبة من مسرح ألتريا، حيث وقع إطلاق النار.

RPD is on scene for a shooting located at Laurel Street and Franklin Street. Multiple injuries reported. There is no immediate threat to the public.

Briefing to follow. Avoid the area.



Follow our page for the latest updates on this incident. — Richmond Police (@RichmondPolice) June 6, 2023

ووفقا لموقع "8 News" الإخباري، وقع الحادث خلال حفل تخرج مدرسة هوجوينوت الثانوية، وكان من المقرر أن يقام حفل آخر لمدرسة توماس جيفرسون الثانوية في وقت لاحق من المساء، ولكن الحفل ألغي بعد الحادث.

من جهتها أفادت شبكة "سي أن أن" بأنه كان من المقرر إقامة حفلات تخرج لثلاث مدارس في مسرح ألتريا في جامعة فرجينيا يوم الثلاثاء.

ونشر مغردون على "تويتر" مقاطع فيديو وثقت اللحظات الأولى بعد الحادث.

🚨#BREAKING: Mass shooting at Virginia Commonwealth University's during high school graduation ceremony⁰

📌#Richmond | #Virginia



Currently multiple law enforcements are on scene of a mass shooting that took place during a high school graduation ceremony in Monroe Park on the… pic.twitter.com/18sEoB973z — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 6, 2023

المصدر: وسائل إعلام أمريكية