صرح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن قيادة القوات الأوكرانية عام 2022، أعلنت صراحة عن خطط لتدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية على نهر دنيبر.

وقال: "أريد أن أؤكد أن قيادة القوات الأوكرانية أعلنت صراحة عن استعدادها لتفجير هذا السد من أجل ميزة عسكرية في العام الماضي".

وأضاف: "في 29 ديسمبر 2022، فكر اللواء من القوات الأوكرانية كوفالتشوك بإغراق النهر. وقال إن الأوكرانيين أطلقوا هجوما تجريبيا باستخدام راجمات هيمارس على أحد أقفال سد نوفو كاخوفكا، مما أدى إلى إحداث ثلاثة ثقوب في المعدن لمعرفة ما إذا كانت مياه نهر دنيبر يمكن أن ترتفع بدرجة كافية لمنع المعابر الروسية ولكن دون إغراق القرى المجاورة. وقال كوفالتشوك إن الاختبار كان ناجحا، لكن هذه الخطوة ظلت هي الملاذ الأخير. ثم تخلى عن ذلك".

كما أشار رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية، إلى أن السلطات الروسية حذرت منذ فترة طويلة من خطر تدمير محطة كاخوفسكايا من قبل سلطات كييف.

وقال: "في نهاية أكتوبر 2022، وزعنا كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن الدولي، مذكرة من البعثة الدائمة حول خطط نظام كييف لتدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية. ونأسف لدعواتنا للأمين العام في بذل كل ما في وسعه لمنع هذه الجريمة المروعة، التي لم تؤخذ في الاعتبار كما ينبغي".

المصدر: تاس