السنغال تغلق بعثاتها الدبلوماسية في الخارج

أعلنت الحكومة السنغالية، الثلاثاء، إغلاق قنصلياتها العامة في الخارج موقتا بعد تعرض عدد منها لهجمات وسط تصاعد التوتر في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية السنغالية في بيان: "يأتي هذا التدبير الاحترازي في أعقاب سلسلة الاعتداءات التي تعرضت لها البعثات الدبلوماسية والقنصلية للسنغال في الخارج، لا سيما في باريس وبوردو في فرنسا وميلانو بإيطاليا ونيويورك".

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وأشارت إلى وقوع أضرار جسيمة خصوصا في ميلانو، حيث دمرت آلات إصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية.

وقالت الوزارة إن العمل سيستأنف حالما تسمح الظروف المادية والأمنية بذلك.

من جهتها، دعت وزيرة الخارجية الفرنسية جميع السنغاليين إلى الامتناع عن أعمال العنف.

وأكدت باريس أنها واثقة من قدرة السنغاليين على إنهاء دوامة العنف في البلاد من خلال حوار جامع وسلمي وديمقراطي.

وشهدت السنغال بين الأول والثالث من يونيو أسوأ اضطرابات منذ سنوات بعد الحكم على المعارض عثمان سونكو المرشح المتوقع للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، بالسجن لمدة عامين بتهمة "إفساد الشباب"، وهذه الإدانة تجعله في الوضع الحالي غير مؤهل لخوض الانتخابات.

وخلفت الاشتباكات ما لا يقل عن 16 قتيلا في داكار وزيغينشور (جنوب) بالإضافة إلى اعتقال 500 شخص ناهيط عن الأضرارا الجسيمة بالأملاك.

كما نظم السنغاليون تظاهرات في الخارج احتجاجا على قرار القضاء.

المصدر: أ ف ب