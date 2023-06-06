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البيت الأبيض يمتنع عن التعليق على إمكانية نصب أسلحة نووية على مقاتلات "أف 16"

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البيت الأبيض يمتنع عن التعليق على إمكانية نصب أسلحة نووية على مقاتلات
AP Francois Mori, File
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امتنع البيت الأبيض عن التعليق على إمكانية نصب أسلحة نووية على متن الطائرات المقاتلة الأمريكية من نوع "إف 16".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إن "مقاتلات "إف 16" ستقدم (لأوكرانيا) بمثابة أحد عناصر احتياجات أوكرانيا في مجال الدفاع".

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وأضاف أن توريد المقاتلات سيتطلب بعض الوقت.

وأشار إلى أن "الرئيس بايدن كان له موقف ثابت بشأن عدم رغبتنا في حدوث أي تصعيد لهذه الحرب، وتحولها إلى حرب نووية. والولايات المتحدة ليست من يدلي بالتصريحات المتهورة عن السلاح النووي".

وجاء ذلك ردا على طلب التعليق على تصريحات وزير الخارجية الروسي بأن أحد نماذج مقاتلات "إف 16"، التي تعتزم الولايات المتحدة والدول الغربية تقديمها لأوكرانيا، قادر على حمل أسلحة نووية.

المصدر: تاس

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