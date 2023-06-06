واشنطن: لا نعرف بالضبط الجهة التي فجّرت سد محطة كاخوفسكايا

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن واشنطن لا تعرف بالضبط ما هي الجهة التي تتحمل المسؤولية عن تفجير سد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "اطلعنا على الأنباء حول أن روسيا تتحمل مسؤولية تفجير السد".

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وتابع: "نعمل كل ما بوسعنا من أجل تقييم تلك الأنباء. ونحن نتعاون مع الأوكرانيين من أجل جمع المزيد من المعلومات".

وأضاف: "الآن لا يمكننا أن نقول بالضبط ما حدث".

يذكر أن المياه غمرت بعض المناطق في دلتا نهر دنيبر في مقاطعة خيرسون بعد انهيار سد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية التي كانت تحت سيطرة القوات الروسية. وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بتفجير السد بشكل متعمد.

المصدر: تاس