القوات الروسية تسيطر على مسيّرة أوكرانية وتجبرها على الهبوط في القرم (صورة)

تمكنت القوات الروسية من التشويش على طائرة مسيرة أوكرانية وإجبارها على الهبوط بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية في الجزء الشرقي من شبه جزيرة القرم.

وكتب رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، في قناته على تطبيق تيليغرام: "في الجزء الشرقي من شبه جزيرة القرم، تعرضت طائرة مسيرة تابعة للعدو للتشويش وأجبرت على الهبوط بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية. ولم تقع إصابات ولا أضرار".

وفي وقت سابق يوم الأحد، أعلن أكسيونوف عن تمكن وسائط الدفاع الجوي في شبه الجزيرة، من إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية.

المصدر: RT