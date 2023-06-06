خبير عسكري يشكك في الخصائص المعلنة لصاروخ "الفتاح" فرط الصوتي الإيراني

شكك الخبير العسكري الروسي، فاسيلي دانديكين، في دقة الخصائص المعلنة لصاروخ "الفتاح" فرط الصوتي الذي كشفت إيران النقاب عنه يوم الثلاثاء بحضور رئيسها إبراهيم رئيسي.

وقال الخبير في مقابلة مع موقع NEWS.ru: "إنها خصائص غريبة - سرعته 12-13 ماخ. هل هو أسرع من صاروخ "كينجال" الروسي أم ماذا؟. المدى خطير أيضا، 1400 كيلومتر"، مشيرا إلى أن هذه الخصائص "تثير الشكوك، مع احترامي لصناعة الدفاع الإيرانية".

وأشار دانديكين إلى أن دولتين فقط تمتلكان بشكل متمكن تكنولوجيا انتاج أسلحة تفوق سرعة الصوت، هما روسيا التي اختبرتها في ظروف القتال، والصين.

وبحسب الخبير، فإن عرض طهران للصاروخ بعث بإشارة إلى إسرائيل والولايات المتحدة. كما استبعد دانديكين احتمال نقل إيران مثل هذه الذخيرة إلى روسيا، لأن ترسانات روسيا تحتوي على "النطاق الكامل للصواريخ الانسيابية والصواريخ الباليستية".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "فارس" أن القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، عرضت صاروخ "الفتاح" فرط الصوتي، القادر على تجاوز أنظمة الدفاع الصاروخي.

وفي نوفمبر 2022، أعلن قائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاج زاده، أن إيران طورت أول صاروخ باليستي محلي تفوق سرعته سرعة الصوت.

المصدر: NEWS.ru