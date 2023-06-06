سيارتو يحث على عدم تصديق وسائل الإعلام الليبرالية التي تفرض موقفها من أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن العديد من زملائه يعبرون على هامش اجتماعات الاتحاد الأوروبي عن دعمهم للموقف الهنغاري، وحث على عدم تصديق وسائل الإعلام الليبرالية.

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وقال سيارتو في خطاب ألقاه في "منتدى السلام" في بودابست، اليوم الثلاثاء: "ليس هناك اجتماع واحد لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لا يحضر إلي قبله عدد من الزملاء ويقولون: "بيتر، ستصمد، لن تسمح بذلك؟" أقول: "بالطبع لا يا صديقي، ربما أنت أيضا؟" الجواب كالتالي: "بيتر، كما تعرف، هناك نظام سياسي غير مستقر وتحالف كبير ووسائل إعلام ومنظمات غير حكومية". يقولون هذه الكلمات السحرية".

وأضاف: "عندما ألقي كلمة في اجتماعات مجلس وزراء الخارجية أتلقى على الفور رسائل قصيرة تحتوي على رموز تعبيرية والتي يقولون إنه (خطابي) رائع. وبعد ذلك أستمع إلى زميل ولا أصدق أذني، لأنه يقرأ من الألف إلى الياء... ما كتبه شخص من التيار الرئيسي".

وأكد أن مثل هذا الوضع لا يجب أن "يثني هنغاريا" عن النظر إلى كل شيء حصريا اعتمادا على المصالح الهنغارية.

وأوضح: "لا نريد ولا يمكننا النظر إلى هذا الوضع عبر النظارات الأمريكية أو الروسية أو الأوكرانية أو نظارات بروكسل. لا يمكننا دراسة الوضع إلا بعيون هنغارية ومن وجهة النظر الهنغارية".

وتابع: "يريد معظم بلدان العالم إحلال سلام، يريد أن تنتهي هذه الحرب. يعني ذلك أنه لا يجوز تصديق العالم السياسي والإعلامي الليبرالي على جانبي المحيط الأطلسي، إذ أنهم يحاولون إقناعنا بأن العالم كله يفكر بالطريقة التي نتحدث بها ونسمع أو نريد أن نتحدث ونسمع هنا في أوروبا ومنطقة عبر الأطلسي، لأن العالم أكبر بكثير من أوروبا ومنطقة عبر الأطلسي. وإذا استطعنا النظر إلى خارج هذه المنطقة، فسنرى أنه تتشكل هناك أغلبية عالمية ضخمة وكاسحة من مؤيدي السلام".

المصدر: نوفوستي