ممثلو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يطالبون بريشتينا بوقف التصعيد فورا شمال كوسوفو

عقد ممثل الاتحاد الأوروبي لغرب البلقان ميروسلاف لايتشاك ومساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية غابرييل إسكوبار محادثات مع رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي.

وأعرب الدبلوماسيان الأوروبي والأمريكي، خلال اللقاء الذي تم في بريشتينا اليوم عن قلقهما بشأن الوضع في المنطقة وطالبا بوقف فوري للتوتر في شمال الجمهورية غير المعترف بها.

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وكتب لايتشاك في تغريدة على تويتر: "التقينا مع المبعوث الأمريكي غابرييل إسكوبار برئيس الوزراء ألبين كورتي ونائب رئيس الوزراء بسنيك بيسليمي. نحن نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في شمال [كوسوفو] وندعو إلى وقف التصعيد الفوري على الأرض وإجراء انتخابات مبكرة [في البلديات الشمالية لكوسوفو] بمشاركة صرب كوسوفو والعودة إلى حوار التطبيع".

ومن المتوقع أن يواصل لاجاك وإسكوبار زيارتهما إلى المنطقة اليوم الثلاثاء، حيث سيجريان محادثات في بلغراد مع قيادة صربيا.

المصدر: تاس