إيران تنفي مزاعم البحرية الأمريكية بشأن تعرضها لسفينة تجارية

نفت إيران مزاعم البحرية الأمريكية بشأن تعرضها لسفينة تجارية، مؤكدة أن السفينة التي تحمل علم جزر مارشال، كانت في المياه الدولية وأرسلت طلب مساعدة وكان الرد الإيراني إيجابيا.

وأعلن قائد المنطقة الأولى في القوات البحرية للحرس الثوري الأدميرال عباس غلامشاهي، أن بحرية الحرس الثوري قدمت الدعم لسفينة تجارية أجنبية أرسلت طلبا للنجدة في منطقة مضيق هرمز، عصر يوم الأحد.

وأوضح أن السفينة أرسلت في الساعة 16:15 طلبا للنجدة عند دخولها مضيق هرمز وقد اتصلت قيادة منطقة مضيق هرمز في القوات البحرية للحرس الثوري فورا بهذه السفينة واستفسرت من قبطانها عن طبيعة طلب النجدة الذي أرسله، فأجابها القبطان أن هناك 3 زوارق صغيرة غير عسكرية شوهدت على بعد أميال من السفينة وهناك قلق من أن تشكل خطرا على السفينة، وعلى الاثر تم التعاون مع الدولة الجارة ( كانت السفينة تبحر في المياه الاقليمية لتلك الدولة) وبعد الكشف الميداني، تمت معالجة قلق قبطان السفينة الذي قدم الشكر لنا وتابع الملاحة بارتياح.

وأعرب عن أسفه لأن "هناك وسائل إعلام معادية تبث أنباء كاذبة بصورة غير مهنية ودون الالتزام بالأخلاق، وتسعى إلى إثارة الأجواء، بهدف تبرير التواجد غير المشروع وغير المبرر للدول الأجنبية في الخليج الفارسي"، مؤكدا أنه "في المنطقة التي أرسلت تلك السفينة إشارات النجدة لم يكن هناك تواجد لأية قطعة بحرية أجنبية وهذه ادعاءات كاذبة".

هذا وزعمت البحرية الأمريكية، أمس الاثنين، أنها توجهت بالتعاون مع البحرية البريطانية لمساعدة سفينة في مضيق هرمز بعدما "تعرضت لمضايقات" من الحرس الثوري الإيراني.

المصدر: "تسنيم"