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وزير الدفاع الأوكراني يطرح شروطا للوسطاء المحتملين في مفاوضات السلام

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وزير الدفاع الأوكراني يطرح شروطا للوسطاء المحتملين في مفاوضات السلام
Sputnik
وزير الدفاع الأوكراني ألكسي ريزنيكوف
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صرح وزير الدفاع الأوكراني ألكسي ريزنيكوف بأنه يجب على الوسيط المحتمل في مفاوضات السلام أن يثبت أن له نفوذا على موسكو قبل أن يتمكن من لعب دور ما في تسوية النزاع في أوكرانيا.

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وقال في حديث لصحيفة "Strait Times": "أعطني دليلا على أن روسيا مستعدة للتعايش السلمي مع أوكرانيا... يجب أن تكون الإشارة الأولى... هي التحرير الكامل للأراضي الأوكرانية".

وأضاف أنه بعد ذلك فقط ستثق كييف بأن المفاوض "له تأثير" على روسيا.

وتساءل: "وإذا لم يكن الأمر كذلك، عفوا، فلماذا سنجلس ونضيع الوقت؟".

وقد أكدت موسكو أكثر من مرة استعدادها لإجراء هذه المفاوضات، غير أن الغرب يتجاهل تخلي كييف عن إجرائها. وصرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، سابقا، في حديث لوكالة "نوفوستي" أن موسكو جاهزة لدراسة اقتراحات كييف التي تأخذ بعين الاعتبار اقتراحات موسكو والوضع في ساحة المعركة، مشيرا إلى أن النظام الأوكراني لا يهتم بذلك.

المصدر: نوفوستي

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