زيادة حادة في أنشطة الزعيم الكوري الشمالي العامة في القطاع العسكري

قال معهد كوري جنوبي إن الأنشطة العامة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في القطاع العسكري شهدت زيادة حادة هذا العام.

وقدرت قاعدة البيانات للمعهد الكوري للوحدة الوطنية بأن عدد الأنشطة العامة للزعيم الشمالي في القطاع العسكري بلغت 12 حالة حتى نهاية أبريل.

وبالإضافة إلى ذلك، قام الزعيم كيم بزيارة إلى هيئة تطوير الفضاء الوطنية الكورية الشمالية في يوم 17 مايو لفحص تجميع أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري والموافقة على خطة العمل، فارتفع عدد الأنشطة العامة في القطاع العسكري إلى 13 حالة.

وتجاوز هذا العدد لمدة 5 أشهر عدد الأنشطة المعنية السنوية في عامي 2022 و2021، حيث بلغ عددها 6 حالات و7 حالات سنويا على التوالي.

"يونهاب"

وسجل عدد الأنشطة العامة لكيم في القطاع العسكري أعلى عدد في عام 2014 عند 50 حالة، منذ انطلاق نظام كيم جونغ-أون، بينما بلغ العدد أدنى مستوى له عند 3 حالات في عام 2018، في ظل الجو الملائم للحوار بين الكوريتين، وقفز إلى 23 حالة في عام 2019 عندما انتهت القمة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وكيم في هانوي بدون اتفاق.

ووصل إجمالي عدد الأنشطة العامة للزعيم الشمالي في نهاية أبريل من هذا العام إلى 27 حالة، بما في ذلك 5 حالات لحضور الأحداث، و4 حالات لالتقاط صور تذكارية، و3 حالات للمشاهدة، وحالتان لحضور الاجتماع السياسي وغيرها.

"يونهاب"

ويرتفع إلى 29 حالة عند إضافة الزيارة التفقدية لأول قمر صناعي للاستطلاع العسكري، والزيارة إلى ضريح الشهيد الوطني بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة المسؤول الرفيع المستوى هيون تشول-هيه.

ويرى محللون أن الزيادة الحادة في الأنشطة العامة العسكرية ترجع إلى ابتعاد الزعيم عن الاقتصاد المتدهور.

وقال مسؤول في المعهد إن الأنشطة العامة في القطاع الاقتصادي شهدت تراجعا حادا، ويبدو أن السياسات الاقتصادية متروكة لمجلس الوزراء. وأضاف أنه لو كانت هناك إنجازات اقتصادية لكان الزعيم قد شدد على أنها كانت إنجازاته، لكن بما أنها ليست كذلك فيبدو أنه يحاول تحميل المسؤولية لمجلس الوزراء مع النأي بنفسه عن الإخفاقات الاقتصادية.

المصدر: "يونهاب"