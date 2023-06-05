إيكونوميست: صبر الغرب ينفد بانتظار الهجوم الأوكراني المضاد

أفادت صحيفة " إيكونوميست"، نقلا عن مسؤولين غربيين، أن الغرب كان يتوقع أن تشن أوكرانيا هجوما مضادا قبل أسبوعين، وصبر بعض الحلفاء قد نفد.

وقالت الصحيفة إن "المسؤولين الغربيين توقعوا بدء الهجوم قبل أسبوعين وبعضهم نفد صبره". كما ذكرت وكالة "رويترز"، يوم الاثنين، أن هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية نفت بدء الهجوم الأوكراني المضاد.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إنه في صباح يوم 4 يونيو، شنت القوات الأوكرانية هجوما واسع النطاق في خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب دونيتسك. في مجاولة لاختراق الدفاعات في القطاعات الأكثر ضعفا وفقا لكييف. مؤكدا أن "العدو لم ينجز مهامه ولم ينجح".

المصدر: نوفوستي