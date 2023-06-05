خلاف في محادثات الأمم المتحدة بألمانيا بشأن المناخ

استأنفت دول العالم المحادثات بشأن معالجة قضية الاحتباس الحراري، على الرغم من فشلهم في الاتفاق على جدول أعمال رسمي بسبب الخلافات حول موضوع الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وجاءت المحادثات بهدف صياغة اتفاق قد يضع العالم على المسار الصحيح لمنع حدوث زيادة خطيرة في درجات الحرارة، حيث دعا كبير مسؤولي المناخ في الأمم المتحدة إلى إجراء تخفيضات كبيرة في استخدام الوقود الأحفوري.

وبدأ الدبلوماسيون في أسبوعين من المفاوضات ببون بألمانيا، على الرغم من فشلهم في الاتفاق على جدول أعمال رسمي بسبب الخلافات حول موضوع الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

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وقال سايمون ستيل، الذي يرأس مكتب المناخ التابع للأمم المتحدة، إن "الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت) سيتطلب التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وهو أمر ترفضه العديد من الدول المنتجة للنفط".

وأضاف ستيل: "إن الفشل في تبني جدول أعمال في بداية المحادثات الفنية في بون غير مرغوب فيه، لكنه ليس نادر الحدوث".

المصدر: أ ب