الجيش الروسي يحبط محاولة إنزال ويسقط مقاتلة "سو – 25" أوكرانية في خيرسون

أسقط الجيش الروسي مقاتلة أوكرانية من طراز "سو – 25" كانت تحاول توفير غطاء جوي لقوات كييف أثناء تنفيذ محاولة إنزال على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في منطقة كاخوفكا بمقاطعة خيرسون.

وقال مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي": "تم إسقاط طائرة تابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون في 5 يونيو 2023، واليوم، أفشلنا محاولة أخرى لتنفيذ إنزال للقوات الأوكرانية في منطقة بلدة بابينو، وتُركت وحدات الإنزال الأوكرانية بدون دعم جوي".

وأضاف المصدر أن إحدى الطائرتين الهجوميتين من طراز "سو – 25"، اللتين كانتا توفران حماية لعملية الإنزال من الجو، أسقطتها مدافع مضادة للطائرات تابعة لمجموعة دنيبر. والطائرة الثانية لم تكمل المهمة وغادرت أدراجها.

وأكد المصدر أصيبت الطائرة الهجومية بمساعدة نظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات "فيربا"، وسقط حطامها في منطقة بلدة أوسوكوروفكا، الواقعة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر الذي تسيطر عليه كييف.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية فشل القوات الأوكرانية باختراق الدفاعات الروسية في جبهة جنوب دونيتسك، صباح 4 يونيو، وتكبد العدو خسائر فادحة وتم أسر بعضهم وانسحب الباقون إلى الوراء.

المصدر: RT + نوفوستي