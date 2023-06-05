مراسلة RT: إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس بالضفة الغربية والمنفذ يلوذ بالفرار (فيديو)

قالت مراسلة RT مساء يوم الاثنين، إن جنديا إسرائيليا أصيب في عملية دهس في حوارة جنوبي نابلس بالضفة الغربية.

وقالت قناة 14 العبرية إن جنديا أصيب في العملية، دون أن تكشف عن حالته أو خطورة الإصابة التي تعرض لها.

وأفاد موقع "واللا" العبري بأن الجندي أصيب في الجزء السفلي من جسده.

وذكرت إذاعة الجيش أن منفذ عملية الدهس تمكن من الفرار، موضحة أنه يجري فحص خلفية العملية.

واستنفرت القوات الإسرائيلية وأغلقت حاجزي حوارة وزعترة جنوب نابلس بعد إصابة الجندي.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية