موسكو: كييف تحاول صرف الانتباه عن قمع حقوق ملايين الروس والأقليات القومية

تحاول أوكرانيا صرف الانتباه عن ممارستها القديمة بقمع الحقوق الثقافية والتعليمية وغيرها لملايين الروس والأقليات القومية، بدعوى قضائية ضد روسيا في محكمة العدل الدولية.

جاء ذلك في بيان الوفد الروسي في المحكمة الدولية، غينادي كوزمين، وألكسندر شولغين، وماريا زابولوتسكايا، والذي تم توزيعه عشية جلسات الاستماع، التي ستعقد في الفترة من 6 إلى 14 يونيو.

وقال الوفد الروسي: "في الدعوى التي رفعتها أوكرانيا تحاول تصنيف جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك على أنهما -منظمات إرهابية- وتزعم أن روسيا تمول هؤلاء الإرهابيين المزعومين".

وأضاف البيان: "في الوقت نفسه، تحاول كييف، صرف الانتباه عن ممارستها القديمة لقمع الحقوق الثقافية والتعليمية وغيرها من الحقوق لملايين الروس والأقليات القومية، والتي كانت ذروتها العملية العقابية التي أطلقت في 2014 ضد دونباس، مصحوبة بقصف بربري وقتل للمدنيين".

وأكدوا أنه "ليس هناك شك في أن ممثلي نظام كييف سيستخدمون منصة محكمة العدل الدولية، لنقل مجموعة معروفة من افتراءاتهم المعادية للروس والتي لا علاقة لها بالحالة الحقيقية في شبه جزيرة القرم ودونباس فحسب، ولكن في بعض الأحيان مع محتوى ادعائهم غير الواقعي".

ويعتزم الوفد الروسي، خلال جلسات الاستماع المقبلة، تقديم "رد مفصل ومبرر على التلميحات الأوكرانية"، وكذلك لفت الانتباه إلى "الأكاذيب المفتوحة والمعايير المزدوجة، التي يلجأ إليها الجانب الأوكراني بلا خجل في دعواه القضائية".

وأكد ممثلو روسيا: "نأمل أن تسود الفطرة السليمة، وأن يتلقى التأليف القانوني الزائف الذي لا أساس له من كييف التقييم الواجب من المحكمة العليا للأمم المتحدة".

المصدر: تاس