قال ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناجح في العلاقات الدولية، كما تلحق موسكو هزيمة استراتيجية بالولايات المتحدة وحلف "الناتو".

وأوضح ريتر: "روسيا تلحق هزيمة استراتيجية بالولايات المتحدة من ناحية الجغرافيا السياسية".

كما أكد أن هذا يحدث أيضا في المجال العسكري قائلا: "القوات الروسية تدمر وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية التي دربها متخصصون في الناتو".

وأشار إلى أن "الغرب أفلس بالفعل، حيث زود أوكرانيا بأسلحة تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات".

وتحدث ريتر بالتفصيل عن النجاحات الاقتصادية لموسكو، موضحا أنه "بعد مغادرة الشركات الغربية، بدأ رجال الأعمال من الصين والهند ودول أخرى في استثمار مليارات الدولارات في روسيا".

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المصدر: نوفوستي