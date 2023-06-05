مراسل صحفي يعثر على حذاء غواص في موقع انفجارات أنابيب "السيل الشمالي" (فيديو)

كشف موقع Grayzone الإخباري عن العثور على حذاء غوص يرتديه عادة غواصو البحرية الأمريكية وأوكرانيا، خلال رحلة استكشافية مستقلة بالقرب من موقع انفجارات أنابيب "السيل الشمالي".

وقال مراسل الموقع إنه ذهب في 24 مايو 2023 على متن قارب إلى مكان التفجير، ولعدة دقائق شاهد مقطع فيديو مباشر التقطته مركبة مسيّرة تحت الماء، أظهرت الأضرار التي لحقت بخط الأنابيب.

وأفاد تقرير الموقع: "فجأة، ظهر جسم غريب على الشاشة. كان حذاء غوص باللونين الأسود والبرتقالي.

وحدد موقع Grayzone نموذجا مشابها جدا لهذا الحذاء، تستخدمه البحرية الأمريكية والغواصون التجاريون. كما شوهد غواصون من البحرية الأوكرانية يرتدون أحذية مماثلة".

وبحسب المراسل، فإن المحققين أبلغوا عن وجود الحذاء بالقرب من موقع الانفجار، لكنهم لم يأخذوا الحذاء منذ ذلك الحين، ولم يتحدثوا عن وجوده.

وأوضح الموقع أنه تم رصد الحذاء على بعد خمسة أمتار من تسرب صغير في خط أنابيب "السيل الشمالي 2" في المنطقة الاقتصادية السويدية.

وأضاف أنه لم يُعرف بعد كم من الوقت ظل الحذاء في الأسفل. ويعتقد منظم الرحلة، إريك أندرسون، أنه من الممكن أن يكون الحذاء قد تم تغطيته بالطمي في السابق، وإلا فليس من الواضح كيف غفل عنه المحققون .

ويلاحظ أن الحذاء الذي تم العثور عليه يشبه إلى حد بعيد حذاء الغوص Thor، الذي تنتجه شركة Northern Diver البريطانية. وقالت الشركة نفسها أيضا أن الحذاء يشبه ماركة Thor الخاصة بهم، مع الإشارة إلى أنهم لم يعودوا ينتجونها بسبب الاضطرابات بعد جائحة "كوفيد-19".

وأشار موقع Grayzone، إلى أن صاحب الحذاء كان من الممكن أن يفقده أثناء زرعه القنابل على خطوط الغاز. ووفقا لإصدارات أخرى، فإن الحذاء يخص غواصا أُمر بالعودة إلى مسرح الجريمة لالتقاط قذيفة غير منفجرة أو حتى يخص أحد الغواصين التجاريين.

واتصل مراسل الموقع، منظم الرحلة الاستكشافية، بشركة "نورد ستريم إيه جي" المشغلة لخط أنابيب الغاز، للسؤال عن الحذاء.

وكتب الموقع: "أكد ممثل عن الشركة وجود الجسم (الحذاء)". في الوقت نفسه، قالت الشركة إنها عثرت عليها في فبراير، وأبلغت المحققين السويديين بذلك.

المصدر: Grayzone