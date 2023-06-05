خسائر أوكرانية فادحة بعد تصدي الجيش الروسي لمحاولة اختراق الدفاعات في جبهة جنوب دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية فشل القوات الأوكرانية باختراق الدفاعات الروسية في جبهة جنوب دونيتسك، صباح 4 يونيو، وتكبد العدو خسائر فادحة وتم أسر بعضهم وارتد الباقون إلى الوراء.

وقال بيان الوزارة: "فشلت جميع محاولات العدو خلال 4 يونيو، لاختراق دفاع القوات الروسية على جبهة جنوب دونيتسك. ونتيجة لهجوم ناري مشترك، تكبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في الجنود والمعدات، وانسحبت إلى مواقعها الأصلية في صباح اليوم التالي 5 يونيو".

وأضاف البيان: "خسر اللواء الآلي 31 التابع للقوات الأوكرانية، الذي هاجم في منطقة بلدة نيسكوشنوي، أكثر من 250 جنديا و16 دبابة و24 عربة قتالية مصفحة، بما في ذلك ثلاث عربات مشاة قتالية من طراز برادلي".

وتم صد هجوم العدو بنجاح من خلال الإجراءات النشطة للوحدات الفرعية ونيران المدفعية والغارات الجوية لمجموعة "فوستوك".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أسر خمسة جنود أوكرانيين خلال هذه العملية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية