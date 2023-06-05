بوشيلين يتحدث عن تقدم "أحمد" في مارينكا وصد هجمات أوكرانية على أوغليدار

أكد دينيس بوشيلين القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك أن وحدات من قوات "أحمد" الخاصة الشيشانية أحرزت تقدما في معارك مارينكا، بينما صدت القوات الروسية هجومين أوكرانيين قرب أوغليدار.

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وقال بوشيلين في حديث لقناة "روسيا-24"اليوم الاثنين: "بعد وصول الوحدات الشيشانية بقيادة أبتي علاء الدينوف (قائد قوات "أحمد")، نرى.. بعض التقدم، فهم يضيقون الخناق على العدو بشدة".

وأضاف: "من السابق لأوانه القول إن مارينكا سيتم تحريرها بالكامل اليوم أو غدا، لكننا نرى أن العدو أصبح في وضع صعب للغاية".

في 1 يونيو، ذكر علاء الدينوف أنه تم تحرير ما يقرب من 70 % من أرض مارينكا.

وأشار بوشيلين إلى أن القوات الأوكرانية حاولت شن هجوم مضاد في منطقة أوغلدار جنوب غرب دونيتسك مرتين خلال اليومين الماضيين، لكنها تكبدت خسائر فادحة وأرغمت على التراجع.

المصدر: وكالات